Asgari ücretle hepsi değişiyor! Milyonlara yeni zamlı maaş
Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla beraber AGİ'den işsizlik maaşına, kısa çalışmadan doğum borçlanmasına varana kadar tüm rakamlar değişecek. Asgari ücret zammı tüm ücretlerin artmasını sağlayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'da yazdığı yazıda 2022 yılında asgari ücrete göre değişecek yeni ödemelerin hesabını yaptı. İşte detaylar...
Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret ile ilgili maraton yakında başlayacak. Asgari Ücret Komisyonu toplanarak yaklaşık 8 milyon işçinin alacağı maaşı belirlerken aslında 83 milyonu etkileyecek bir gösterge ücreti de ilan etmiş olacak.
Çünkü asgari ücret işsizlik maaşından kısa çalışmaya, 65 yaş aylığından doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme ve ücreti belirliyor.
NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Dünkü yazımızda son 10 yıldaki asgari ücret artışlarını değerlendirmiş ve bugüne kadar enflasyonun 5-6 puan üzerinde artış yapıldığını anlatmıştık. Bu hesabımıza göre Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor.
Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.
Asgari ücretin enflasyon formülüne göre yaptığımız tahmini hesapla brüt 4.364,50 TL'ye çıkması aslında birçok ödemeyi de değiştirecek. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artacak, İşsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak.