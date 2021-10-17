Asgari ücretle hepsi değişiyor! Milyonlara yeni zamlı maaş

Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.