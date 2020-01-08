Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

Günümüzün zaman açısından en karlı toplu ulaşım şekli havayolu. Teknolojinin de sürekli gelişmesiyle hava yolları artık saatler değil dakikaların hesap edildiği bir yolculuk türüne döndü. Ünlü uçuş sitesi Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını araştırdı. Araştırma sonucunda dünyanın en iyi havalimanları listelendi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangileri ve listedeki Türk havaalanı hangisi?

08.01.2020 10:35 - Son Güncelleme: 08.01.2020 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





