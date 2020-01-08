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Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

Günümüzün zaman açısından en karlı toplu ulaşım şekli havayolu. Teknolojinin de sürekli gelişmesiyle hava yolları artık saatler değil dakikaların hesap edildiği bir yolculuk türüne döndü. Ünlü uçuş sitesi Flightsfrom 2019'un en iyi havalimanlarını araştırdı. Araştırma sonucunda dünyanın en iyi havalimanları listelendi. Peki dünyanın en iyi havalimanları hangileri ve listedeki Türk havaalanı hangisi?

08.01.2020 10:35 - Son Güncelleme: 08.01.2020 10:40
Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

Peki ilk 30'da hangi ülkelerin hangi havalimanları var? İşte sıralama!

Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

30- Shenzhen Uluslararası Havaalanı(SZX)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 428

Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

29- Xianyang Uluslararası Havaalanı (XIY)

Ülke: Çin

Günlük uçuş sayısı: 434

Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

28- Münih Franz Josef Strauss Havalimanı(MUC)

Ülke: Almanya

Günlük uçuş sayısı: 437

Dünyanın en iyi havalimanları sıralandı! Listede Türkiye'den...

27- Hong Kong Uluslararası Havalimanı (HKG)

Ülke: Hong Kong

Günlük uçuş sayısı: 451

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