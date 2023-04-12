Dünyaca ünlü konsey ilan etti. Listeye Türkiye mührü! En çok altın rezervi olan ülkeler arasında... Son yıllarda ekonomi ve para piyasalarında en çok konuşulan konulardan biri altın rezervleri oldu. Hangi ülkenin ne kadar altın rezervi olduğu merak ediliyor. Bu konuda açıklanan son verilere göre dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı ve Türkiye bu listede üst sıralarda yer alıyor.