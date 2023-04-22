Dünyaca ünlü bankadan beklenmedik altın yorumu! Duyduğunuz tüm tahminleri bir köşeye atacaksınız. Mayıs ayının 3'ünden sonra en az 2.500 olacak. Son dönemde yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Dünyaca ünlü bankanın son tahmini ise duyanları şaşırttı.