Dünyaca ünlü bankadan beklenmedik altın yorumu! Duyduğunuz tüm tahminleri bir köşeye atacaksınız! Mayıs ayının 3'ünden sonra en az 2.500...
Dünyaca ünlü bankadan beklenmedik altın yorumu geldi. Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan yükseliş dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olan yüz binlerce kişi fiyatlardaki gelişmelere odaklandı. Dünyaca ünlü bankanın son dakika açıklamasından sonra bu yükselişin hız kesmeden devam edip etmeyeceği akıllarda yerini aldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü bankanın altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son tahmin herkesi şaşırttı.
Dünyaca ünlü bankadan beklenmedik altın yorumu! Duyduğunuz tüm tahminleri bir köşeye atacaksınız. Mayıs ayının 3'ünden sonra en az 2.500 olacak. Son dönemde yaşanan küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Son yıllarda ülkeler arasında yaşanan gerilimler, virüs salgını gibi pek çok faktör piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor. Dünyaca ünlü bankanın son tahmini ise duyanları şaşırttı.
DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ALTIN YORUMU
Altın fiyatlarındaki yükseliş birçok parametrenin aynı anda bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Bu doğrultuda Bank of America'nın tahminleri dikkat çekti.
Bank of America'nın son dakika açıklamasına göre bu yükseliş hız kesmeden devam edecek ve ons altın fiyatının 2500 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.