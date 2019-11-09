Araç sahibi olanlar dikkat! Yüzde 25 indirim var...

HER TÜRLÜ DENETİM VAR

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin özellikle büyükşehirlerde denetimden kaçmaları çok zor. Drone'la, helikopterle, sabit ve mobil EDS'yle sürekli denetim var. Kural ihlali cebinizden en az 108 liranın çıkması anlamına geliyor. Cezanın kaçınılmaz olduğu hallerde yasalara göre; yüzde 25 daha az ödemek mümkün.