Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? 3.750 - 5.625 TL arası maaş verilecek! Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? Kurban Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
Dul ve yetim aylığı hakkında aramalar hız kazandı. Emekli maaşlarında tabanın 7.500 TL olması sonrası dul ve yetim aylığı ücretlerinin ne zaman değişeceği merak edildi. Son olarak 2023 Ocak ayında %30 oranında zam gelmişti. Peki, Dul ve yetim aylığı zammı kaç TL oldu? Mayıs ayı dul ve yetim maaşı ne kadar yatacak? İşte detaylar...
08.05.2023 18:05 - Son Güncelleme: 08.05.2023 18:05
Emekli taban maaşlarının 7.500 TL olmasının ardından gözler dul ve yetim aylığına çevrildi. Peki Dul ve yetim aylığı zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
EMEKLİNİN TABAN AYLIĞI 7.500 TL
Emeklilere yapılan taban maaş iyileştirmesiyle birlikte en düşük maaşlar 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiyeler de 2 bin lira olmuştu.