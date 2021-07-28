O şehirlere BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları nedir? BİM, ŞOK ve A101 İlanlar ve kadrolar İŞKUR adresinde...
BİM, A101 ve ŞOK personel alımı yapacak. Her geride bıraktığımız gün Türkiye genelinde yeni eleman alımı amacıyla ilan yayınlamaya devam eden marketler zinciri, resmi internet sitesi üstünde müracaat şartları ve formunu yayınladı. İşte A101, BİM ve ŞOK müracaat ekranı... Türkiye'de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden tanıttığı bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üstünden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Peki BİM, ŞOK ve A101 onlarca şehre personel alımı müracaat şartları nedir?
BİM, ŞOK ve A101 Türkiye'de en çok tespit edilen marketlerdir ve her daim personel ihtyaçları mevcuttur. Bu bağlamda BİM, ŞOK ve A101 personel alım şartları adaylar doğrultusundan son derece merak ediliyor. Türkiye çapında 81 ilde değişik pozisyonlarda istidam etmek üzre eleman alacak olan BİM, A101 ve ŞOK, resmi kariyer siteleri üzerinden müracaatları alıyor. Reyon personelinden kasaya, vücut işçisinden depo görevlisine kadar çoğu alanda ilan sunan marketler zinciri, kriterleri karşılayan adaylarla iletişime geçerek işe giriş sürecini başlatıyor. BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve müracaat ekranını paylaşıyor.
BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!
BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;
- Kasa reyon personeli,
- Kasiyer,
- Satış elemanı,
- Kozmetik personeli,
- Meyve ve sebze personeli,
- Bölge taze gıda personeli,
- Reyon görevlisi,
- Beden işçisi,
- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
- Satış danışmanı,
- Kariyer hedefi,
- Perakende satış sektöründe çalışmış olmak,
- Sorumluluk sahibi, dikkatli ve dinamik çalışmak,
- Hijyen ve temizlik kurallarına uymak,
- Müşterilerin soru ve problemlerine çözüm bulmak,