Düğün, balayı masrafı olanlara 50 bin TL ödeme! Evlenecek çiftlerin yükünü hafifletecek destek! 31 Aralık'a kadar müracaat edebilirsiniz!
Evleneceklere, yeni yuva kuracakları ilgilendiren haber! Türkiyet Finans Katılım Bankası tarafından düğün masrafları için evli çiftlere finansman desteği kampanyası başlatıldı. Türkiye Finans'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, "Evlilik Finansmanı ile düğün, ev kurma ve balayı masraflarınızı zorlanmadan karşılayabilir, %1,42'den başlayan kâr oranları ve 36 aya varan vadelerle geri ödeme avantajından yararlanabilirsiniz. Üstelik şimdi başvurun, 2022'de ödemeye başlayın." ifadelerine yer verildi. Kampanyaya Türkiye Finans Mobil ve internet şubeleri üzerinden, Türkiye Finans şubesini ziyaret ederek ya da web sitesi üzerinden yapılabiliyor. İşte kampanyaya dair tüm detaylar!
Düğün, balayı masrafı olanlara 50 bin TL ödeme! Evlenecek çiftlerin yükünü hafifletecek destek! 31 Aralık'a kadar müracaat edebilirsiniz! Yeni evlenecek çiflerin düğün ve balayı masrafları için ödeme desteği duyuruldu. Türkiye Finans tarafından Evlilik Finansmanı kampanyası başlatıldı. Banka tarafından yapılan açıklamada, Evlilik Finansman kredisi ile %1,42'den başlayan kâr oranları ve 36 aya varan vadelerle geri ödeme avantajından yararlanabilirsiniz. Şimdi başvurup, 2022'de ödeme yapabilirsiniz. İşte kreidye dair tüm merak edilenler haberimizde!
İşte banka tarafından yapılan açıklamın detayları;
Evlilik harcamaları gözünüzü korkutmasın! Türkiye Finans, sunduğu avantajlı Evlilik Finansmanı ile yeni evlenenlerin evlilik öncesi ve sonrası ihtiyaçları için destek sağlıyor, çiftlerin yükünü hafifletiyor.
Evlilik Finansmanı ile düğün, ev kurma ve balayı masraflarınızı zorlanmadan karşılayabilir, %1,42'den başlayan kâr oranları ve 36 aya varan vadelerle geri ödeme avantajından yararlanabilirsiniz. Üstelik şimdi başvurun, 2022'de ödemeye başlayın.
Evlilik Finansmanının Avantajları Nelerdir?
Evlilik Finansmanı kullanarak harcamalarınızı zorlanmadan yapar, kullandığınız finansmanın miktarına göre 36 aya kadar vade yaparak geri ödeyebilirsiniz.*