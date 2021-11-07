Düğün, balayı masrafı olanlara 50 bin TL ödeme! Evlenecek çiftlerin yükünü hafifletecek destek! 31 Aralık'a kadar müracaat edebilirsiniz! Yeni evlenecek çiflerin düğün ve balayı masrafları için ödeme desteği duyuruldu. Türkiye Finans tarafından Evlilik Finansmanı kampanyası başlatıldı. Banka tarafından yapılan açıklamada, Evlilik Finansman kredisi ile %1,42'den başlayan kâr oranları ve 36 aya varan vadelerle geri ödeme avantajından yararlanabilirsiniz. Şimdi başvurup, 2022'de ödeme yapabilirsiniz. İşte kreidye dair tüm merak edilenler haberimizde!