41, 43, ve 46 yaşında erken emeklilik ve maaş müjdesi! 15 yıl prim ödemesi yapana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Çalışanların hayali bir gün emekli olup yaşlılığında maddi olarak rahat bir hayat sürmek oluyor. Sigorta başlangıçı gibi bazı önemli şartlar bulunuyor ve bu yıla göre daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emekli olunabiliyor. Aynı zamanda bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı yapılan göreve göre farklılık gösterebiliyor. Haberimizde 41 yaşında emekli olma imkanına ilişkin tüm bilgilere yer verdik.