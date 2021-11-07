41, 43, ve 46 yaşında erken emeklilik ve maaş müjdesi! 15 yıl prim ödemesi yapana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
Uzun seneler boyunca iş hayatında aktif olarak çalışan, sigortalı milyonlarca kişi emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bu süreyi daha erkene çekmek için gerekli yolları araştırıyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı yapılan göreve göre farklılık gösterebiliyor. Haberimizde 41 yaşında emekli olma imkanına ilişkin tüm bilgilere yer verdik. Bu kişilerin 5400 günü yani 15 yıl primleri bulunuyorsa yaş haddinden emekliye ayrıldıkları anda aylık bağlanmaya başlanıyor. Peki, kimler 41 yaşında emekli olup maaş alabiliyor? İşte erken emeklilik fırsatı için tüm merak edilenler!
41, 43, ve 46 yaşında erken emeklilik ve maaş müjdesi! 15 yıl prim ödemesi yapana aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Çalışanların hayali bir gün emekli olup yaşlılığında maddi olarak rahat bir hayat sürmek oluyor. Sigorta başlangıçı gibi bazı önemli şartlar bulunuyor ve bu yıla göre daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emekli olunabiliyor. Aynı zamanda bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı yapılan göreve göre farklılık gösterebiliyor. Haberimizde 41 yaşında emekli olma imkanına ilişkin tüm bilgilere yer verdik.
Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar haberimizde...