49 ve 50 yaşında emeklilik fırsatı! SGK SSK Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama işlemi 2021! Sigorta başlangıç tarihi…
Uzun yıllar aktif olarak çalışma hayatında hizmet veren vatandaşlar emeklilik hayali kurarken buna erken kavuşmak istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirtilen şartları taşıyanlar 49, 50, 54, 56 yaşında emekli olabiliyor. Bunun için sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler gibi daha pek çok faktör etkili oluyor ve emekli olacağı tarihi hesaplamak isteyen SSK Bağkur çalışanları bunun nasıl yapıldığını merak ediyor. SGK SSK Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
Sigortalı olarak çalışan milyonlarca vatandaş 49 ve 50 yaşında emekli olma şansını elde etmek istiyor ve bunun için şartların neler olduğunu merak ediyor. Sigorta Güvenlik Kurumu (SGK) belirlenen şartların yerine getirilmiş olması durumunda emeklilik şansını verirken sigorta başlangıç tarihi bu konuda en önemli detaylar arasında yer alıyor. Peki emeklilik yaşını sorgulamak isteyenler SGK SSK Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesaplama işlemini nasıl yapabilir? 49 ve 50 yaşında emekli olabilmenin şartları nelerdir?
ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN
Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.
3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım.
Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.