A101'de 10 üründe %71'e varan indirim! A101 14 Ağustos aktüel kataloğundaki mest edecek yeni fırsat duyurusu!
A101 14 Ağustos aktüel kataloğundaki yeni indirimli ürünler bugün satışa sunulurken fiyat listesi merak ediliyor. A101'de bu hafta sonu Tarabya Kaşar Peyniri, Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) 1 L, Eti Kek Browni, Yöremce Mercimek Kırmızı Toptane, Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg, Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı ve Persil Toz Deterjan Renkli 5,5 Kg ürünleri var. Kataloğda ayrıca 10 TL ve üzeri indirimlerde 10 özel ürün bulunuyor. Bu ürünler arasında ise L'oreal Elseve Şampuan Colorvive, Fınısh Bulaşık Makinesi Jel Deterjan Limon 1 L, Marmarabirlik Siyah Salamura Zeytin, Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet, Yudum Ayçiçek Yağı ve Orkide Ayçiçek Yağı ürünleri var.
14.08.2021 12:31
- Son Güncelleme: 14.08.2021 12:31
A101'de 10 üründe %71'e varan indirim! A101 14 Ağustos aktüel kataloğundaki mest edecek yeni fırsat duyurusu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Pek çok ürünün yer aldığı kataloğda Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg, Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) 1 L, Tarabya Kaşar Peyniri ve Yöremce Mercimek Kırmızı Toptane ürünleri ön planda yer alırken 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet ve Marmarabirlik Siyah Salamura Zeytin gibi fırsatlar yer alıyor. İşte A101 14 Ağustos aktüel kataloğu