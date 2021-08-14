A101'de 10 üründe %71'e varan indirim! A101 14 Ağustos aktüel kataloğundaki mest edecek yeni fırsat duyurusu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Pek çok ürünün yer aldığı kataloğda Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg, Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) 1 L, Tarabya Kaşar Peyniri ve Yöremce Mercimek Kırmızı Toptane ürünleri ön planda yer alırken 10 TL ve üzeri alışverişlerde Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet ve Marmarabirlik Siyah Salamura Zeytin gibi fırsatlar yer alıyor. İşte A101 14 Ağustos aktüel kataloğu