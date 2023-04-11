DSİ 1727 personel alımı 2023 | Devlet Su İşleri 1727 işçi alımı BRANŞ DAĞILIMI, KONTENJANLAR, KADRO VE ŞARTLAR! DSİ işçi alımı başvuru ne zaman?

DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler sorusu, Bakan Kirişci'nin açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Buna göre 2023 yılının Nisan ve Mayıs aylarında çeşitli branşlarda işçi alımı yapılacak. Bu noktada 1727 sürekli işçiden biri olmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında, başvuru tarihi, şartları ve kontenjanları sorgular oldu. İşte detaylar...