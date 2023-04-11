DSİ 1727 personel alımı 2023 | Devlet Su İşleri 1727 işçi alımı BRANŞ DAĞILIMI, KONTENJANLAR, KADRO VE ŞARTLAR! DSİ işçi alımı başvuru ne zaman?
Son dakika haberine göre; DSİ bünyesinde istihdam edilmek üzere 1727 personel alımı yapılacak. Müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Peki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 1727 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte branş bazında kadro dağılı, kontenjanlar ve diğer detaylar...
DSİ 1727 sürekli işçi alımı başvuru ne zaman, şartları neler sorusu, Bakan Kirişci'nin açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Buna göre 2023 yılının Nisan ve Mayıs aylarında çeşitli branşlarda işçi alımı yapılacak. Bu noktada 1727 sürekli işçiden biri olmak isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında, başvuru tarihi, şartları ve kontenjanları sorgular oldu. İşte detaylar...
DSİ 1727 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN 2023?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.
DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Buna göre başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.
2023 DSİ SÜREKÇİ İŞÇİ ALIMI BRANŞ BAZINDA KADROLAR BELLİ OLDU MU?
Alım yapılacak branşlar da henüz açıklanmadı. Buna göre; DSİ 1727 işçi alımı için başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların Mayıs ayına yakın başlaması bekleniyor.
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