Dosya ve ek masraf derdi artık yok! Başvuru yapana hemen ödeniyor! 3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı

3 sene vadeli 75.000 TL liralık kredi fırsatı! Başvuru yapana anında ödeniyor! 36 ay vade ile 75 bin liralık kredi fırsatları nakit para ihtiyacı olanlar tarafından sorgulanıyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında bulunuyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor.