Altın fiyatlarında yeni tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi? Kritik seviyeyi geçemezse...
Pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, aşının uygulanmaya başlamasının ardından 2021 yılına düşük seviyede girmişti. Altın yatırımcıları "Altın yükselecek mi düşecek mi?" sorusunun yanıtını ararken analistlerden yeni bir tahmin geldi. Analistler altın fiyatlarının kritik seviyeyi geçemediği takdirde geri çekilme yaşayacağını söyledi. İşte detaylar…
18.05.2021 10:24
- Son Güncelleme: 18.05.2021 10:24
Doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi ile birlikte güçlenen ons altın 1875 dolar direncinden geri döndü.
Ons altın fiyatlarındaki gerilemeye sebep olarak ABD 10 yıllık tahvil faizi getirilerinin yüzde 1.65'e yükselmesi etkili oldu.
Uluslararası piyasalarda saat 08:50 itibariyle ons altın 1870 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Gün içinde en düşük 1865 dolar, en yüksek de 1873 dolar seviyesini gördü.
ANALİSTLER 1875 DOLARA ODAKLANDI
Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu, doların zayıflamaya devam etmesi halinde ons altın fiyatlarının 1875 dolar direncini aşabileceğini ifade etti.