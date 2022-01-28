Doludizgin gidiyor! Kayışı koptu! Yüzde 21,25, 21, 20,50! 32 günlük faiz depremi! ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank...
ICBC Bank, HSBC, Burgan Bank, Akbank, Alternatif Bank vadeli mevduat fazilerinde damping yaptı. Bankaların TL mevduat hesaplarına verdikleri faiz oranları artmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesi ile başlayan avantajlar, TL birikimlerini en iyi oranlar ile değerlendirmek isteyenlere özel seçenekler sunuyor. %21,25, %21, %20,50 gibi yüksek hoş geldin faiz oranlarından yararlanarak vatandaşların 32 günlük en yüksek mevduat faiz avantajlarından yararlanması sağlanıyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları.
7/24 kullanılabilen hesap kapsamında, bir yandan birikimleriniz artarken diğer yandan günlük bankacılık işlemlerini belirli zaman dilimlerinde avantajlı şekilde, vadesi de bozulmadan kullanabilirsiniz. 90 gün boyunca sabit faiz avantajlarından yararlanabilir ve hesap açılışı itibariyle yüksek faiz oranları işletilir.
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HSBC Modern Hesap
HSBC mevduat hesabı kampanyası ile %20'ye varan avantajlı faiz oranları uygulanmaya devam ediyor. Gün içinde vadesi bozulmadan ihtiyaca göre para çekme ve yatırma işlemlerinin yapılabildiği hesap ile aynı zamanda diğer birçok bankacılık işlemlerinin yapılması mümkündür. Saat 17.00'den sonra gelen tutarlar için bir sonraki gün valörlü olarak faiz uygulanmaktadır.
Burgan Bank ON Hesap
Burgan Bank ON Hesap kampanyası ile %21,25'e varan faiz oranları üzerinden TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip seçenekler sunmaya devam ediyor.