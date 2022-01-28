2022 asgari ücrette vergi istisnası kimleri etkileyecek? 638 TL fark yansıyacak! Net ücret alanlar... Tek tek maaş tablosu ortaya çıktı!

Milyonlarca kişi 2022 asgari ücret zamlı maaşlarını 1 Şubat'ta hesaplarında görecek. Asgari ücrette yapılan zam sonrası ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının ardından uygulama tebliği de bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hususlar belirlenirken, yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacağı bildirildi. Bilindiği üzere yüzbinlerce işletme, ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği merakla bekliyordu. Peki, Asgari ücrette vergi istisnası kimleri, nasıl etkileyecek? AGİ kalktı mı? İşte 2022 net maaş tabloları...