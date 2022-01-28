2022 asgari ücrette vergi istisnası kimleri etkileyecek? 638 TL fark yansıyacak! Net ücret alanlar... Tek tek maaş tablosu ortaya çıktı!
Bilindiği üzere asgari ücretliden vergi kesintisi kaldırıldı. Peki bu yeni düzenleme çalışana mı, işverene mi yarayacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asgari ücretlilerden vergi kesintisini kaldıran vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de büyük avantaj sağlayacak. Peki, Asgari ücrette vergi istisnası kimleri, nasıl etkileyecek? AGİ kalktı mı? İşte adım adım vergi istisnasının detayları...
Milyonlarca kişi 2022 asgari ücret zamlı maaşlarını 1 Şubat'ta hesaplarında görecek. Asgari ücrette yapılan zam sonrası ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının ardından uygulama tebliği de bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hususlar belirlenirken, yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacağı bildirildi. Bilindiği üzere yüzbinlerce işletme, ocak ayı bordrolarını düzenlemek için bu tebliği merakla bekliyordu. Peki, Asgari ücrette vergi istisnası kimleri, nasıl etkileyecek? AGİ kalktı mı? İşte 2022 net maaş tabloları...
Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde yeni vergi avantajı çalışanlara yarayacak. Yıl içinde; vergi diliminin artmasından dolayı net ücretleri azalabilen çalışanlar 'brütten ücret hesaplanmasının' belki de ilk defa bu yıl avantajını hissedecekler. Yıl içinde ilerleyen aylarda ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye uygulanan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından dolayı net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergisiz asgari ücret ve AGİ ile ilgili yeni durumu örneklerle anlatan tebliği yayımladı. 319 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeni dönemde maaşların nasıl hesaplanacağı, brüt ve net maaştan 638 liralık vergi istisnasının nasıl düşüleceği detaylı örneklerle anlatıldı.