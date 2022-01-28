2022 AGİ tablosu... Bu ay kimlere AGİ yatırılacak belli oldu! AGİ kimler için kalktı? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ ne kadar oldu?
Bu ay kimlere AGİ yatırılacak belli oldu! 2022 asgari ücretin açıklanmasının ardından vergilerin kaldırılınca kimler AGİ alacak kafalarda soru işareti oluştu. Ocak ayında yeni yıl için açıklanan asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Zamlı maaşlarını almak için heyecanla bekleyen milyonlarca asgari ücretli bir yandan da AGİ hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar AGİ alacak mı? AGİ kimler için kalktı? AGİ ne kadar oldu? 2022 AGİ tablosu ile tüm bu sorular yanıt buldu. İşteo tablo...
2022 asgari ücret rakamları belli oldu. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Milyonlarca kişi Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ 4 bin 253 TL'nin içinde mi değil mi merak ediyor. Peki AGİ kalktı mı? Kimler AGİ alacak kimler alamayacak? Zamlı asgari ücretle birlikte AGİ de yatacak mı? Öncelikle şunu belirtelim ki asgari ücret tutarına yapılan zamla birlikte vergiler de kaldırıldı. Dolayısıyla AGİ dağılımında da değişiklikler yaşandı. İşte AGİ zammı tablosu ve merak edilen tüm soruların yanıtları...
Asgari ücret 2022 yılından itibaren vergiden ayrıştırıldı. Hal böyle olunca bir çok soru gündeme geldi. Bu yıl yapılan düzenleme kapsamında tüm çalışanların maaşlarında asgari ücret kadar kısım vergiden muaf tutuldu. Peki bu ne demek? Yeni maaşlarda AGİ olacak mı, olmayacak mı? Gelin hep birlikte bakalım...