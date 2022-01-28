2022 AGİ tablosu... Bu ay kimlere AGİ yatırılacak belli oldu! AGİ kimler için kalktı? Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ ne kadar oldu?

2022 asgari ücret rakamları belli oldu. Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Milyonlarca kişi Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ 4 bin 253 TL'nin içinde mi değil mi merak ediyor. Peki AGİ kalktı mı? Kimler AGİ alacak kimler alamayacak? Zamlı asgari ücretle birlikte AGİ de yatacak mı? Öncelikle şunu belirtelim ki asgari ücret tutarına yapılan zamla birlikte vergiler de kaldırıldı. Dolayısıyla AGİ dağılımında da değişiklikler yaşandı. İşte AGİ zammı tablosu ve merak edilen tüm soruların yanıtları...