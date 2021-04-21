Doların çekilmesiyle adeta patladı! Altın fiyatları son dakika yükselerek arşa çıktı! Altın alacaklar ve satacaklar o tarih kritik

Altın alacaklar ve satacaklar o tarih oldukça kritik! Yatırımlardan hiç anlamayan insanların dahi ilk seçimi olan altın, özellikle basit saklana bilirliği ve gün içerisinde yüksek oranda kar kazandırmasından dolayı çok seçim ediliyor. Altın yatırımları çoğaldıkça alış ve satışlarda sürat kazanıyor. Bunun içinde altın maliyetleri, Google gibi arama motorlarına "Altın maliyetleri", "Altın maliyetleri ne kadar", "Çeyrek altın ne kadar" gibi bir hayli sorgunun aratılmasına neden oluyor. Altın fiyatları gün içinde farklı şekilde ilerlerken güne ise yükselerek başladı. Bunun üzerine birçok uzman, altın fiyatlarının birkaç gün için en yüksek seviyesinin bu bazlarda olduğuna işaret etti

21.04.2021 08:34 - Son Güncelleme: 21.04.2021 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





