Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin baş döndürecek! Uzmanlar henüz vakti değil diyerek uyardı! Meğer birdenbire...
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gözünü korkuturken gözler piyasalarda yaşanacak gelişmelere çevrildi. Dün altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü. Uzmanlar altın fiyatlarının seyriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
06.03.2021 17:00
- Son Güncelleme: 06.03.2021 17:00
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin baş döndürecek! Uzmanlar henüz vakti değil diyerek uyardı! Meğer birdenbire... Son dönemde altın fiyatlarında ani değişimler yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü. ABD'de ise Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle, gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra 1,700 dolar sınırına döndü. Uzmanlar fiyatların seyrine ilişkin detayları açıkladı.