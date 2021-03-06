Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin baş döndürecek! Uzmanlar henüz vakti değil diyerek uyardı! Meğer birdenbire... Son dönemde altın fiyatlarında ani değişimler yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü. ABD'de ise Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle, gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra 1,700 dolar sınırına döndü. Uzmanlar fiyatların seyrine ilişkin detayları açıkladı.