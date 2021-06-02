Fazla ödenen paraya iade şansı! On binlerce çalışanı yakından ilgilendiriyor
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, bir işçinin aynı anda iki yerde çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bu çalışma nedeniyle her iki taraftan da sigorta ödeniyorsa ve primler "prime esas kazanç" üst sınırından hesaplanan miktarı aşarsa, kişi fazla ödenen parayı geri isteyebilir. İşte detaylar...
02.06.2021 08:56
- Son Güncelleme: 02.06.2021 08:59
Sosyal güvenlik sistemleri, kişileri gündelik veya çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri birtakım risklere karşı korumak amacıyla kurulmuştur.
Bu riskler, hastalık veya iş kazası gibi kısa vadede ortaya çıkabilecek riskler olabileceği gibi, yaşlanma gibi uzun vadede de ortaya çıkabilir. Riskler doğduğunda sosyal güvenlik sistemi devreye girer ve kişiye gerekli olan yardımları sağlar.
Esas sorun, bu yardımların giderlerinin nasıl karşılanacağıdır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumlarının birtakım gelirlere sahip olmaları gerekmekte. Kimi ülkeler bu geliri vergilerden karşılarken, kimi ülkeler de kişilerden aldıkları primlerle giderleri karşılamaktadır. Bizim benimsediğimiz sistem de primli sistemdir.
PRİME ESAS KAZANÇ NEDİR?
Primli sistemde sigortalılar ücretlerine göre belirli oranlarda prim öderler ve ödenen primler sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini oluşturur. Prim tutarları belirlenirken sigortalının ancak belli bir miktara kadar olan ücreti dikkate alınır.
Milliyet'in haberine göre üzerinden prim kesilen ücrete, prime esas kazanç denilmektedir. Prime esas kazanç kanunda sınırlandırılmıştır. Bir kişi çok yüksek ücret alsa da prime esas kazanç miktarı kanunda belirtilen üst sınırı aşamayacaktır.