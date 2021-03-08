Dolar ve altını olanlar dikkat! İşte dalgalanmanın nedeni! Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?

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Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Powell'ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %1.60 seviyesinin üzerini gördü.