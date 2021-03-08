Dolar ve altını olanlar dikkat! İşte dalgalanmanın nedeni! Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına düşüşle girdi. Öte yandan ABD tahvil faizlerinde yaşanan değişimle düşük seyreden dolar kuru geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe 7.50'nin üzerinde başladı. Peki dolar ve altındaki dalgalanmanın nedeni ne? İşte uzman isimlerin dolar ve altın tahminleri…
Geçtiğimiz hafta tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1,687 $ seviyelerine kadar gerileyen ons altın haftanın son işlem gününde 1,700 $ seviyesinin üzerine tutundu. Mali destek paketinin Kongre'den geçmesinden sonra Fed'in tahvil faizleri konusundaki mesajları takip edilecek. Altının ons fiyatındaki toparlanma çabaları ve Dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisinde sınırlı bir şekilde yükseldi."
Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "BIST-100 endeksinin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede sert dalgalanan endekste 1,525 seviyesini önemsiyoruz. Bu seviye korundukça 1,550-1,570 seviyelerini direnç hedefi olarak takip ediyoruz. 1,525 seviyesini ise kısa vadeli zarar-kes seviyesi olarak izliyoruz.
DOLAR/TL
Geçen hafta küresel piyasaların ana odak noktası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Powell'ın ABD tahvilleri ve enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda stresi artırırken, hisse piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde güçlenme takip edildi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %1.60 seviyesinin üzerini gördü.