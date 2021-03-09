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Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Bugün altın ve dolar alacaklar kötü haber! Altın ve dolarınız varsa anında bunu yapın...

Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Batılı ülkelerin altından çıkması nedeniyle altının ons fiyatı son 9 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altında yaşanan sert gerileme sonrası ons fiyatı 1700 doların altına geriledi ve 1688 dolara kadar geldi. Ağustos ayında 2073 dolara kadar çıkan ve 7 ay içinde 400 dolara yakın değer kaybederken 540 liraya kadar çıkan gram altın ise 410 liraya kadar gerileyerek 130 lira değer kaybetti. Altında yaşanan sert düşüş sonrası en çok merak edilen konu, altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği konusu oldu. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketini destekledi.

09.03.2021 08:51 - Son Güncelleme: 09.03.2021 08:51
Bugün altın ve dolar alacaklar dikkat! Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Altın ve dolarınız varsa anında bunu yapın yoksa...

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın için yatırımcılar, Altın bugün ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla internette bakmaya başladı. Biz de altın fiyatlarıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
Dolar kuru ise ulusal piyasalarda değerlenmesini sürdürürken bu kapsamda ülkemizde de fiyatı artmaya devam ediyor. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten tepetaklak olan altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklamalar geldi. Altın fiyatlarının Mart ayının ilk haftasını da değer kayıplarıyla tamamladığını hatırlatan İslam Memiş, "Dolar/TL kurunun 7,58 liraya yükselmesi, altının gram fiyatında değer kayıplarının yaşanmamasına neden oldu" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün altın ve dolar alacaklar dikkat! Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Altın ve dolarınız varsa anında bunu yapın yoksa...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI 2021

Alış: 413,84 TL

Satış: 413,93 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 2021

Alış: 675,00 TL

Satış: 689,00 TL

Bugün altın ve dolar alacaklar dikkat! Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Altın ve dolarınız varsa anında bunu yapın yoksa...

ALTIN (ONS) FİYATI 2021

Alış: 1 bin 708,00 dolar

Satış: 1 bin 708,36 dolar

22 AYAR BİLEZİK FİYATI 2021

Alış: 377,00 TL

Satış: 379,50 TL

Bugün altın ve dolar alacaklar dikkat! Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Altın ve dolarınız varsa anında bunu yapın yoksa...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 2021

Alış: 2 bin 690,00 TL

Satış: 2 bin 775,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI 2021

Alış: 1 bin 350,00 TL

Satış: 1 bin 379,00 TL

Bugün altın ve dolar alacaklar dikkat! Altın ve dolar fiyatları sarpa sardı! Altın ve dolarınız varsa anında bunu yapın yoksa...

REŞAT ALTINI FİYATI 2021

Alış: 2 bin 724,47 TL

Satış: 2 bin 808,95 TL

KULPLU REŞAT ALTINI FİYATI 2021

Alış: 2 bin 726,69 TL

Satış: 2 bin 811,20 TL

22 AYAR ALTIN FİYATI 2021

Alış: 374,72 TL

Satış: 403,21 TL

18 AYAR ALTIN FİYATI 2021

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

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