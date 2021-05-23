Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...
Son dakika haberi... Küresel piyasalarda artan riskler ve enflasyon tehdidi nedeniyle son dönemde artan dolar ve altın fiyatlarında kritik seviyeler belli oldu. Bun göre dolarda direnç noktası 8,50 TL olarak görülürken, altının onsunda ise kritik seviye 1920 dolar olarak açıklandı. İşte piyasalarda son durum...
23.05.2021 08:01
- Son Güncelleme: 23.05.2021 08:01
Milliyet'in haberine göre Türkiye'de bu piyasada 5-6 milyon kişinin işlem yaptığı ve 14 milyon kişinin de ilgi alanına girdiği biliniyor. Yüksek oynaklık çıkışlarda heyecan yaratsa da düşüşlerde psikolojileri bozuyor. Ancak bu hareketlilik kripto piyasasına olan ilgiyi düşürmek bir yana daha da artırıyor.