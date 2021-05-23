Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...

Milliyet'in haberine göre Türkiye'de bu piyasada 5-6 milyon kişinin işlem yaptığı ve 14 milyon kişinin de ilgi alanına girdiği biliniyor. Yüksek oynaklık çıkışlarda heyecan yaratsa da düşüşlerde psikolojileri bozuyor. Ancak bu hareketlilik kripto piyasasına olan ilgiyi düşürmek bir yana daha da artırıyor.