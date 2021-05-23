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Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...

Son dakika haberi... Küresel piyasalarda artan riskler ve enflasyon tehdidi nedeniyle son dönemde artan dolar ve altın fiyatlarında kritik seviyeler belli oldu. Bun göre dolarda direnç noktası 8,50 TL olarak görülürken, altının onsunda ise kritik seviye 1920 dolar olarak açıklandı. İşte piyasalarda son durum...

23.05.2021 08:01 - Son Güncelleme: 23.05.2021 08:01
Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...

Gelen satışlarla kripto piyasasındaki erime devasa rakamlara ulaştı. 10 günde kripto para piyasası 900 milyar dolar gerileyerek 2,5 trilyon dolardan 1 trilyon 603 milyar dolara çekildi.

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Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...

Milliyet'in haberine göre Türkiye'de bu piyasada 5-6 milyon kişinin işlem yaptığı ve 14 milyon kişinin de ilgi alanına girdiği biliniyor. Yüksek oynaklık çıkışlarda heyecan yaratsa da düşüşlerde psikolojileri bozuyor. Ancak bu hareketlilik kripto piyasasına olan ilgiyi düşürmek bir yana daha da artırıyor.

Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...

KRİPTO PARA PİYASASI 7 GÜNDE 900 MİLYAR $ ERİDİ
Piyasanın beş büyük aktörü Bitcoin, Ethereum, Tether, Biance ve Cardano. Son yedi günde Bitcoin yüzde 26, Ethereum yüzde 40, Biance yüzde 45, Cardano ise yüzde 25 değer kaybetti.

Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...

Tether ise bu sürede yüzde 0.19 yükseldi. Yılın her günü 7/24 işlem gören bu piyasada bir regülasyonun olmaması yüksek kazançları getirebildiği gibi yüksek kayıplara da yol açabilmekte.

Dolar ve altında kritik eşik! Yatırımı olanlar dikkat! Bu seviyeyi kırarsa...

Warren Buffett, "Krizlerin en büyük kaybedeni panikleyenlerdir" diyor. Çin dalgası geçtiğinde piyasalarda yukarı doğru sert düzeltmeler yaşanabilir.