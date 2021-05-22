Yanardağ gibi patladı! Pik yapıp rekora koşacak! 34 günlük 23.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Bütçesinden kısarak para birikimi yapanlar mevcut parasını en uygun şekilde değerlendirerek artırmak istiyor. Bu yöntemler arasında şüphesiz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride çeşitli harcamalar yapmak için ya da yatırım yapmak üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu konu hakkında pek çok hesaplama yapıyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki her ay bankalar tarafından müşterilerine sunulan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu konuda birbiriyle yarışını sürdürüyor. Bu doğrultuda 34 günlük en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusuyla ilgili tüm bilgileri sizler için tüm detayları araştırarak kapsamlı bir şekilde yazımızda yer verdik.

22.05.2021 17:46 - Son Güncelleme: 22.05.2021 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





