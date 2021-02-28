Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?
2021'in ilk iki ayı geride kalırken, piyasalarda "iyimserlik havası" esti. Bu dönemde yatırım yapacaklar güvenli liman arayışında. Dalgalanmalara karşı güçlü hisse senetleri tercih edilmeli. Peki önümüzdeki günlerde dolar ve altının seyri ne olacak? Dolar ve altın yükselecek mi düşecek mi? İşte piyasalardaki son gelişmeler...
Piyasalar açısından yılın ilk iki ayı tedbirli bir iyimserlikle geçti: Borsa 1.431 - 1.582 arasında dalgalandı. Altının onsu 1.956 dolardan 1.760 dolara kadar geriledi. Dolar kuru 7.51 - 6.90 TL bandında hareket etti. Şubatın sonunda iki aylık toplamda borsa, altın ve dolar kurunda düşüş yaşanırken; gümüş, petrol ve sanayi endeksi yükseldi.
Borsada, altın ve dolarda düşüş yaşanmasına rağmen temkinli de olsa iyimser bir hava hakimdi. Yabancılar üstüste olumlu raporlar yayınladı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti. Görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti. Dolar kuru için 6.50 hedef fiyatlı birçok yabancı rapor çıktı. Tansiyon çok yüksek değildi. Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler izlendi.