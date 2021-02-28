Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?

Borsada, altın ve dolarda düşüş yaşanmasına rağmen temkinli de olsa iyimser bir hava hakimdi. Yabancılar üstüste olumlu raporlar yayınladı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti. Görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti. Dolar kuru için 6.50 hedef fiyatlı birçok yabancı rapor çıktı. Tansiyon çok yüksek değildi. Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler izlendi.