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Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?

2021'in ilk iki ayı geride kalırken, piyasalarda "iyimserlik havası" esti. Bu dönemde yatırım yapacaklar güvenli liman arayışında. Dalgalanmalara karşı güçlü hisse senetleri tercih edilmeli. Peki önümüzdeki günlerde dolar ve altının seyri ne olacak? Dolar ve altın yükselecek mi düşecek mi? İşte piyasalardaki son gelişmeler...

28.02.2021 08:35 - Son Güncelleme: 28.02.2021 08:35
Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?

Piyasalar açısından yılın ilk iki ayı tedbirli bir iyimserlikle geçti: Borsa 1.431 - 1.582 arasında dalgalandı. Altının onsu 1.956 dolardan 1.760 dolara kadar geriledi. Dolar kuru 7.51 - 6.90 TL bandında hareket etti. Şubatın sonunda iki aylık toplamda borsa, altın ve dolar kurunda düşüş yaşanırken; gümüş, petrol ve sanayi endeksi yükseldi.

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Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?

Borsada, altın ve dolarda düşüş yaşanmasına rağmen temkinli de olsa iyimser bir hava hakimdi. Yabancılar üstüste olumlu raporlar yayınladı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti. Görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti. Dolar kuru için 6.50 hedef fiyatlı birçok yabancı rapor çıktı. Tansiyon çok yüksek değildi. Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler izlendi.

Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?

PETROL YÜKSELDİ
Ekonomilerin açılacağı beklentisiyle yılın ilk iki ayında en çok petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 55 dolardan 65 dolara çıktı. Yüzde 26 oranında değer kazandı.

Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?

SEÇİCİ İYİMSERLİK
Şimdi gözler mart ve nisanda: Enflasyon yükseliyor. Kur yükseliyor. Faiz yükseliyor. Küresel tansiyon yükseliyor. Korku Endeksi (VIX) yükseliyor.

Dolar ve altına yatırım yapanlar dikkat! Dikkat çeken uyarı... | Dolar ve altın ne kadar olacak?

Şimdi seçici olma dönemi. Zira korku artıyor. Korkunun arttığı ortamlar en fazla panik yapılan, hatalı işlemlerin gerçekleştiği zamanlardır. Böyle zamanlarda sistemler kilitlenir, işlemler aksar, terslikler üstüste gelir, insanların birbirlerini ve yapılan işlemleri anlamaları zorlaşır.