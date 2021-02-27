Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde...
Çalışma hayatına devam edenlerin en büyük hayali emekli olmak ve sonrası yüksek maaş alabilmek. 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar
27.02.2021 19:52
- Son Güncelleme: 27.02.2021 19:52
Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde... Milyonlarca vatandaş binlerce farklı iş kolunda çalışarak emekli olacağını günü bekliyor. Hepsi ilerde emekli olmanın hayalini kurarken aynı zamanda yüksek maaş almanın yollarını merak ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Eğer çalışmaya 2000 yılı ve öncesinde başladıysanız bu kriterlere mutlaka dikkat etmenizi gerekiyor.