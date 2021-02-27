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Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde...

Çalışma hayatına devam edenlerin en büyük hayali emekli olmak ve sonrası yüksek maaş alabilmek. 2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma hayatına devam eden milyonlar diğer yandan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği konusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? İşte dikkat edilmesi gereken noktalar

27.02.2021 19:52 - Son Güncelleme: 27.02.2021 19:52
Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde...

Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde... Milyonlarca vatandaş binlerce farklı iş kolunda çalışarak emekli olacağını günü bekliyor. Hepsi ilerde emekli olmanın hayalini kurarken aynı zamanda yüksek maaş almanın yollarını merak ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Eğer çalışmaya 2000 yılı ve öncesinde başladıysanız bu kriterlere mutlaka dikkat etmenizi gerekiyor.

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Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde...

EN ÖNEMLİ PARAMETRE...

Her çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç.

Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde...

Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor.

Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde...

İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.

Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde...

Emekli maaşı hesaplamasında 2000 yılı öncesi, 2000 yılı-2008 yılı 10'uncu ayı arası ve 2008 yılının 10'uncu ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.