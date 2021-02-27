Bu kriterlere uyan daha çok maaş alıyor! Püf noktaları inceleyip fazlasını kazanmak mümkün! 2000 yılı ve öncesinde... Milyonlarca vatandaş binlerce farklı iş kolunda çalışarak emekli olacağını günü bekliyor. Hepsi ilerde emekli olmanın hayalini kurarken aynı zamanda yüksek maaş almanın yollarını merak ediyor. İlk olarak yüksek emekli aylığı almanın temel yolu çalışılan dönemden geçiyor. Bu bağlamda en önemli kriter, prime esas kazanç olarak karşımıza çıkıyor. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. Eğer çalışmaya 2000 yılı ve öncesinde başladıysanız bu kriterlere mutlaka dikkat etmenizi gerekiyor.