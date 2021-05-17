Bundan sonra bankalar... Buna mutlaka dikkat edin! Ve son dakika netleşti! Kredi çeken milyonlar için geçerli!
Kredi çeken çoğu şahıs hayat sigortası yapılmasını afaki buluyor. Bankalar kredi çekildiği sırada hayat sigortasını gerekli kılıyor. Kredi kullananlar hayat sigortası yaptırmak zorunda kalıyor. Fakat sigorta süresi bittiğinde genellikle bankalar kredi kullanım sırasında olduğu gibi ısrarcı olmuyor. Bazen alıcının sigorta müddetinin bittiğinden dahi haberi olmayabiliyor. Bankaların bu biçimde bir tavır izlemesinin ehemmiyetli bir nedeni var. Kredi çekmek istediğiniz zaman ödeyeceğiniz faizler ve dosya masrafları gibi detayların yanı sıra yaptırmanız gereken bazı sigortalar da bulunuyor. Eğer konuya biraz uzak biriysek de, bu aşamada aklımız fazlasıyla karışıyor. Sigorta kelimesini duymak bazılarımızda güven duygusu yaratırken, bazılarımızda bir bankaya bağımlı olmak anlamına geliyor.
Kredi çeken ya da kredi çekmeyi düşünen herkesi kapsıyor. Birçok kişi bilmiyor. Bu nedenle ödeme yapılmak zorunda kalınıyor. Kredi çekerken mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Bankalar, almak istediğiniz herhangi bir kredide karşınıza çeşitli sigorta türleri çıkarabilir. Örneğin bir konut kredisi çekmek istiyorsanız, yaptırmanız gereken temel sigortalar; DASK, konut ve hayat sigortasıdır. Çekmek istediğiniz basit bir ihtiyaç kredisinde bile hayat sigortası yatırmanız gerekir. Bu sigortaları yaptırdığınız zaman konut kredisinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Hayat sigortası, kredi borçlusunun ölümü halinde kredinin ödenmesinin bir teminatıdır. Yoksa borcu, krediyi kullanıp vefat eden kişinin mirasçıları ödemek durumunda kalıyor. Yani hayat sigortası yenilenmezse kredi kulanan kişinin hayatını kaybetmesi durumunda kalan burcu varisleri ödemek zorun kalıyor. Bankalar bu durumda vade süresini beklemeden ödeme talep edebiliyor. Kredi çeken kişinin yakınlarının mağduriyet yaşaması söz konusu olabiliyor.
Milliyet'ten Prof. Dr. Erol Ulusoy kredi çekenleri yakından ilgilendiren bir yazı kaleme alarak sağlık sigortası ile ilgili detayları yazdı. İşte o yazı... Artık çok küçük miktarda da olsa bir kredi çektiğimizde, birçok banka hayat sigortasını zorunlu kılıyor. Kredinin kullandırılmasını hayat sigortası yapılmasın bağlıyor. Çünkü hayat sigortası, kredi borçlusunun ölümü halinde kredi alacağının geri ödenmesinin bir teminatıdır. Hayat sigortası olmasa, banka mirasçılardan bu parayı tahsil etmekle uğraşacaktır.
Ama hayat sigortası aynı zamanda vefat eden kredi borçlusunun mirasçılarının lehindedir. Çünkü onlar da vefat eden miras bırakanlarının kendilerine, mirasçı olarak ödemek zorunda kalacakları bir borçtan kurtulmuş olurlar. Dolaysıyla, örneğin anne babamızın, eşimizin çektiği kredi için yaptırdığı hayat sigortası aslında onların değil, biz mirasçıların lehinedir.