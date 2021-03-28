Dolar ve altın alacaklar dikkat! Dolar ve altında 3 önemli madde! Analistler ölümcül tarih verdi ve uyardı alırken...

Bu anlamıyla borsanın genelinden temettü yani kar payı odaklı bir yatırım stratejisi uygulayabilmek hayli sınırlı olsa da imkânsız değil.

Şu anda borsada 416 şirket işlem görüyor. Geçmiş 10 yıllık veriler değerlendirerek düzenli temettü ödeyen ve bu temettüleriyle ana paranın amorti edilmesini sağlayanların hangi firmalar olduğu araştırıldığında sadece 17 şirketin bu kritere uyduğu görülecektir.