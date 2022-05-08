Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın emekliliği çözülüyor: 5 adımda problem çözülecek

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılının 8 Eylül tarihinde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022 yılına göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda.