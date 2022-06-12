Primi devlet ödüyor! Bağ-Kur’lu da yararlanabiliyor! e-devlet’teki 60/1 ile başlayan sayılar…

● AİLE BOYU SAĞLIK: Sosyal güvencesi olmayanlar yani çalışmayanlar, ya da birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar ayda 150,12 lira primle ailece GSS kapsamına alınıyor. GSS primi geçerli brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar oluyor. Bu yıl brüt asgari ücret 5004 TL olduğu için aylık prim de 150,12 TL olarak alınıyor. Eğer bu vatandaşların bu primi ödeme güçleri yoksa bu kez kendilerinden para alınmıyor ve primleri devlet ödüyor. Bunun için kaymakamlıklarda gelir testi yaptırmak gerekiyor.