Primi devlet ödüyor! Bağ-Kur’lu da yararlanabiliyor! e-devlet’teki 60/1 ile başlayan sayılar…
SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olamayanlar ayda 150 lira ile ailece GSS kapsamına girebiliyor. Geliri az olanların primini devlet öderken prim borcu olanlara da imkan sunuluyor. GSS ile ilgili olarak e- devletteki 60/1 ile başlayan sayılar ne anlama geliyor? İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı
Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 150,12 lira primle ailece GSS kapsamına girerken, geliri az olanların primini devlet ödüyor. Çocuklar, gençler şartsız kapsama alınırken, prim borcu olanlara da imkan sunuluyor. GSS ile ilgili olarak e- devletteki 60/1 ile başlayan sayılar ne anlama geliyor? İşte detaylar
Türkiye, güçlü sağlık sistemiyle ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek oluyor.
2012 yılında getirilen ve 2017 yılında yapılan değişiklikle daha da ulaşılır hale gelen Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile tüm vatandaşlar hem sağlık hem ilaç hizmeti alabiliyor.
Bugün tüm hastanelerde ve eczanelerde TC kimlik numarasını söyleyen vatandaşlar hem muayene olabiliyor hem de ilaçlarına kavuşabiliyor. Aynı şekilde özel hastanelerde de katkı payı ödenerek sağlık hizmeti sosyal güvence ile alınabiliyor. Hatta emekliler bunun için daha az para öderken eczane de de ilaç için bir ödeme yapmıyor. İlaç parası daha sonra emekli maaşından kesiliyor. Dolayısıyla GSS sistemi ile çalışan-çalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e herkese güvence sağlanıyor.
Çalışanların ya da emeklilerin primleri otomatik ödenirken, çalışmayanlar için ise devletin primleri ödeme sistemi bulunuyor. GSS ile sağlanan hizmeteler daha yakından bakalım:
● AİLE BOYU SAĞLIK: Sosyal güvencesi olmayanlar yani çalışmayanlar, ya da birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar ayda 150,12 lira primle ailece GSS kapsamına alınıyor. GSS primi geçerli brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar oluyor. Bu yıl brüt asgari ücret 5004 TL olduğu için aylık prim de 150,12 TL olarak alınıyor. Eğer bu vatandaşların bu primi ödeme güçleri yoksa bu kez kendilerinden para alınmıyor ve primleri devlet ödüyor. Bunun için kaymakamlıklarda gelir testi yaptırmak gerekiyor.