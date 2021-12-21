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Haberler Ekonomi Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

Altın ve dolarda büyük düşüş! Akşam saatlerinde altın ve dolar peş peşe düşüş yaşadı. 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin fiyatları merak konusu oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren döviz kurundaki son dakika gelişmeleri araştırıyor. Dolar, Euro ve Sterlin ile altın fiyatlarındaki olumlu gelişmeler vatandaşların yüzünü güldürüyor. Peki 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! İşte son durum...

21.12.2021 06:53 - Son Güncelleme: 21.12.2021 06:54
Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

Güne düşüşle başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde de düşüşünü sürdürüyor. Altın fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan olumlu gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı dövüz kurları dibe çakıldı. Peki 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? İşte son dakika döviz kurları...

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Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

21 ARALIK GÜNCEL DOLAR FİYATI

21 Aralık Salı günü Dolar, Euro ve Sterlinin alış-satış fiyatları şöyle;

Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

DOLAR

ALIŞ: 13,4656

SATIŞ: 13,5411

Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

EURO

ALIŞ: 15,2153

SATIŞ: 15,2600

Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

POUND

Pound alış: 17,8394

Pound satış: 17,9715

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