Dolar, Euro ve Sterlin dibe vurdu, düşüş sürüyor! Dolarda göz dolduran rakamlar! 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

Güne düşüşle başlayan dolar kuru, ilerleyen saatlerde de düşüşünü sürdürüyor. Altın fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan olumlu gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı dövüz kurları dibe çakıldı. Peki 21 Aralık Dolar, Euro Sterlin ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? İşte son dakika döviz kurları...