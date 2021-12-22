Maliyeti 37 milyar 600 milyon TL! Resmen kabul edildi AGİ... 18,5 milyon memur ve işçi faydalanacak, vergi sıfır olacak!
Asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4.253 lira oldu. Milyonların beklediği asgari ücret açıklaması sonradı detaylar gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak." demişti. Bir önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası güzel haberler geldi. Asgari ücrete getirilen vergi istisnasının tüm çalışanlar için uygulanacağı duyuruldu.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, ''Bu düzenlemeyle, Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş, çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.
18,5 milyon memur ve işçi faydalanacak! Tüm çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Kanun teklifinin görüşülürken asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi.
VERGİ SIFIR OLACAK!
Buna göre tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI
Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden AGİ (Asgari Geçim İndirimi) kaldırıldı.