Maliyeti 37 milyar 600 milyon TL! Resmen kabul edildi AGİ... 18,5 milyon memur ve işçi faydalanacak, vergi sıfır olacak!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, ''Bu düzenlemeyle, Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu şekilde hareket edilmiş, çalışma barışının devamı yönünde önemli bir adım atılmıştır" ifadelerini kullandı.