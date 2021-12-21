Çark döndü altın fiyatları son zamanların en büyük düşüşünü yaşadı! 21 Aralık gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet...
Altın fiyatları son zamanların en büyük düşüşünü yaşadı. Akşam saatlerinde gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını öyle bir düştü ki... Yatırımını altından yana kullananlar bu sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın bir önceki gün bin TL'yi aşmışken bu sabah alış fiyatı 777,54 TL olarak göze çarpıyor. Çeyrek altın ise bir önceki gün kapanışı 1.331,00 TL ile yapmıştı. Bu sabah ise 1.219,00 TL'den işlem görüyor. İşte son dakika güncel altın fiyatları! 21 Aralık Salı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu?
21.12.2021 06:31
- Son Güncelleme: 21.12.2021 06:31
21 Aralık Salı sabahın ilk ışıklarında vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Özellikle gram altındaki düşüş vatandaşları kuyumculara yöneltti. Yatırım aracı olarak görülen altın sert düşüşü ile birlikte gümdeme bomba gibi düştü. Yoğun olarak araştırılan son dakika gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. 22 ayar bilezik, 18 ayar altın, reşat altın fiyatları da şöyle;