Çark döndü altın fiyatları son zamanların en büyük düşüşünü yaşadı! 21 Aralık gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet...

21 Aralık Salı sabahın ilk ışıklarında vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Özellikle gram altındaki düşüş vatandaşları kuyumculara yöneltti. Yatırım aracı olarak görülen altın sert düşüşü ile birlikte gümdeme bomba gibi düştü. Yoğun olarak araştırılan son dakika gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. 22 ayar bilezik, 18 ayar altın, reşat altın fiyatları da şöyle;