Dolar çakıldı! 100.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!
Sıfır otomobil fiyatlarının kur artışına bağlı olarak fiyatının rekor seviyelere ulaşmasının ardından, kurda yaşanan düşüş sonrası otomobil firmaları indirimlere başladı. Renault, Opel, Dacia, Ford ve daha birçok markadan indirimler gelmeye devam ediyor. Sıfır araçlarda fiyatların indirime girmesinin ardından taşıt kredisi faiz oranları da merak edilmeye başladı. İşte bankaların en uygun taşıt kredisi faiz oranları.
24.12.2021 08:31
- Son Güncelleme: 24.12.2021 08:31
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından yılın son faiz indiriminin de açıklanmasının ardından gelen güncellemeler araç sahibi olmak isteyenlere uygun ödeme koşulları sunuyor.
Sıfır ve ikinci el araç satın alımları için en uygun kredi faiz oranlarına sahip bankalar ise kısaca şu şekildedir:
• Akbank 0 Km Araç Kredisi Faiz Oranı: %2,15
• İş Bankası 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,75
• Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,27
• Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,32
• QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,85
Vakıfbank 0 Km Taşıt Kredisi
Vakıfbank'ın cazip taşıt kredisi faiz oranları ile araç satın almak isteyenlere uygun finansman sağlanıyor.