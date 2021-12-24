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Haberler Ekonomi Dolar çakıldı! 100.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!

Dolar çakıldı! 100.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!

Sıfır otomobil fiyatlarının kur artışına bağlı olarak fiyatının rekor seviyelere ulaşmasının ardından, kurda yaşanan düşüş sonrası otomobil firmaları indirimlere başladı. Renault, Opel, Dacia, Ford ve daha birçok markadan indirimler gelmeye devam ediyor. Sıfır araçlarda fiyatların indirime girmesinin ardından taşıt kredisi faiz oranları da merak edilmeye başladı. İşte bankaların en uygun taşıt kredisi faiz oranları.

takvim.com.tr
24.12.2021 08:31 - Son Güncelleme: 24.12.2021 08:31
Dolar çakıldı! 100.000 TL’ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!
En Uygun Taşıt Kredisi Hangi Bankada?
Otomobil satın almak isteyenlerin yüksek kur nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı hayalleri, firmaların indirime gitmesi ve bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını düşürmesinin ardından yeniden canlandı.
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Dolar çakıldı! 100.000 TL’ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından yılın son faiz indiriminin de açıklanmasının ardından gelen güncellemeler araç sahibi olmak isteyenlere uygun ödeme koşulları sunuyor.

Dolar çakıldı! 100.000 TL’ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!

Sıfır ve ikinci el araç satın alımları için en uygun kredi faiz oranlarına sahip bankalar ise kısaca şu şekildedir:

Akbank 0 Km Araç Kredisi Faiz Oranı: %2,15

İş Bankası 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,75

Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,27

Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %2,32

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı: %1,85

Dolar çakıldı! 100.000 TL’ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!

Vakıfbank 0 Km Taşıt Kredisi

Vakıfbank'ın cazip taşıt kredisi faiz oranları ile araç satın almak isteyenlere uygun finansman sağlanıyor.

Dolar çakıldı! 100.000 TL’ye kadar alabilirsiniz! Renault, Opel, Dacia, Ford... Bu bankalar düşük faizle taşıt kredisi veriyor!

Türkiye'de önde gelen otomobil firmaları tarafından birçok modelde indirim yapılmasıyla 0 km taşıtlara yeniden yönelen çok sayıda vatandaş, en uygun taşıt kredisi finansmanından yararlanmak için Vakıfbank kredilerini tercih etmeye başladı.

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