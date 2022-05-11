Günlük 31 TL ödeyerek 25 bin TL’yi cebe koymak mümkün! Devlet destekli emekli kredisi hesaplara yatmaya başladı

Yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte yukarı yönlü hareketlerine devam eden ekonomi piyasaları, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm ürünlerin zamlanmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Halk Bankası, özellikle ayın sonunu getiremeyen emekli vatandaşlar için özel olarak bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini açıkladı.