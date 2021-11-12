Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu! Düşük fiyatlı kiralık ilanlarla...

"EVİ GÖRMEDEN PARA ÖDEMEYİN"

Aydemir, "Günümüz koşullarında emlak pazarlamasının en etkin olduğu alan şüphesiz internet platformlarıdır. Ancak bu alan faydalı olduğu kadar bir o kadar da riskleri olan bir alandır. Özellikle kiralama konusunda yeterli konut stoğunun olmaması ve artan kira bedelleri beraberinde birçok sorun getirdi.