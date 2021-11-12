Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu! Düşük fiyatlı kiralık ilanlarla...
Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu. Son dönemlerde artan kiralık konut talebi beraberinde yeni sorunlar getirmeye devam ediyor. İnternet üzerinden uygun fiyatlı kiralık ev arayan vatandaşlar şimdi de dolandırıcıların hedefi olmaya başladı.
İnternet üzerinden sahte kiralık ev ilanı veren dolandırıcılar bu yöntemle vatandaşlardan kapora alarak kayıplara karışıyor. Normal kira bedelinin altında bir rakam ile kiralık ev arayanların dikkatine çekmeye çalışan dolandırıcılar aynı evi birden fazla kişiye telefon üzerinden kiralıyor ve kiralama bedeli üzerinden aldıkları kaporalar ile birçok kişiyi mağdur edebiliyor.
"EVİ GÖRMEDEN PARA ÖDEMEYİN"
Aydemir, "Günümüz koşullarında emlak pazarlamasının en etkin olduğu alan şüphesiz internet platformlarıdır. Ancak bu alan faydalı olduğu kadar bir o kadar da riskleri olan bir alandır. Özellikle kiralama konusunda yeterli konut stoğunun olmaması ve artan kira bedelleri beraberinde birçok sorun getirdi.
Son geldiğimiz noktada ise bu sorunları istismar ederek vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelenlerin olduğunu piyasadan takip ediyoruz. Bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçmek ve dolandırıcıların tuzağına düşmemek için vatandaşlarımızın yapması gerekenlerin başında yetkili emlak ofislerini tercih etmeleri geliyor.