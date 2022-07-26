26 Temmuz 2022 Emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14-15 günlük maaş farkları Banka ve PTT'ye yatıyor! Emekli sandığı 4C maaş farkı ödeme TARİHİ!
4C Emekli sandığı maaş farkı ödemeleri hesaplara geçiyor. Son dakika güzel haber geldi. Zamlı emekli maaşları hesaplara geçmeye devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. 4C Emekli sandığı maaş farklarının ödeneceği tarih duyuruldu. TÜİK rakamlarına göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı. Memur ve emekliler zamlı maaşların ardından maaş farklının ödeneceği günü merak ediyor. Peki 26 Temmuz 2022 Emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
4A, 4B, 4C SSK, Bağ-kur, emekli sandığı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak soruları milyonlarca emekli vatandaş tarafından sıklıkla araştırılıyor. SSK- Bağ Kur emeklisi zamlı maaşlarını almaya başlamıştı. Gözler bir süredir emekli sandığı maaş farklarındaydı. Son dakika müjde geldi. 4C Emekli sandığı maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 26 Temmuz 2022 tarafından yapılan açıklamada 4C Emekli sandığı maaş farklarının Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileği belirtildi. Peki Emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14-15 günlük maaş farkları nereden, nasıl alınır?
SSK- Bağ Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya devam ediyor. Bağ-Kur emeklisi ödeme tarihi şöyle;
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.