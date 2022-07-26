26 Temmuz 2022 Emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14-15 günlük maaş farkları Banka ve PTT'ye yatıyor! Emekli sandığı 4C maaş farkı ödeme TARİHİ!

4A, 4B, 4C SSK, Bağ-kur, emekli sandığı maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak soruları milyonlarca emekli vatandaş tarafından sıklıkla araştırılıyor. SSK- Bağ Kur emeklisi zamlı maaşlarını almaya başlamıştı. Gözler bir süredir emekli sandığı maaş farklarındaydı. Son dakika müjde geldi. 4C Emekli sandığı maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 26 Temmuz 2022 tarafından yapılan açıklamada 4C Emekli sandığı maaş farklarının Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileği belirtildi. Peki Emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14-15 günlük maaş farkları nereden, nasıl alınır?