Paraya para demiyor! Talebe yetişemiyor Kilosu 50.000 TL olarak satılıyor!
Edirne'de yaşayan Hasan Artan, emekli olduktan sonra eşi ile birlikte safran üreticiliğine merak sardı. Safranbolu ziyaretinde merak ederek aldığı bir kilo safranı ekerek verimden memnun kalan Artan, geçtiğimiz yıl üretime başladı. Kendi bahçesinde safran üretimi yapan Artan, aktarlarda gramla satışa sunulan ve kilogramı yaklaşık 40-50 bin lira arasında olan safranın iyi para kazandırdığını anlattı.
Kilosu 50.000 TL gramla satın alabilirsiniz. Edirne'de yaşayan emekli Hasan Artan, Safranbolu ziyaretinde ilgisini çektiği için bir kilo safran soğanı satın aldı ve Edirne'de 200 metrekarelik bahçesinde ekmeye başladı. Ektiği safrandan iyi verim alan Artan, aktarlarda gramla satılan safranın kilogramının bu yıl, yaklaşık 40-50 bin lira arasında olduğunu söyledi. Soğanlı bitkiler ailesinden gelen safran tohumu ekildikten sonra 20-30 santimetreye ulaşır ve sonbaharda çiçek açar. Üç tepeciğe sahip olan mor renkli bitkinin tepecikleri kurutularak dünyanın en değerli bitkisel tozu olan safranı oluşturur.
'100 DÖNÜM BAŞKA ÜRÜN YERİNE 5 DÖNÜM SAFRAN EKSİNLER'
Artan, "Üreticilere tavsiye ediyorum. Farklı ürünlere alternatif olarak safran ekebilirler. Üreticiler, 5 dönüm alana ekilen safran ile 100 dönüm ekilen başka bir ürüne göre daha fazla kazanç sağlayabilirler" diye konuştu.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de safran hasadına katılarak, 3-4 dönüm alanda safran üretimi yapılabileceğini söyleyerek üreticilere alternatif ürün olarak safran ekmeleri tavsiyesinde bulundu.
'100-140 BİN ÇİÇEKTEN BİR KİLOGRAM SAFRAN EDİLİYOR'
Tülek, safran bitkisi ve üretimi ile ilgili de bilgiler vererek, "Burada da gördüğünüz gibi safran kumsal toprakları seven, güney yamaçları güneşi seven bir bitki. Dolayısıyla ağır topraklarda değil, bu tarz değerlendirilmeyen, kumsal, ikinci üçüncü sınıf topraklarda dahi güzel kaliteli verim alındığını görüyoruz.
Saray Sofralarının Mücevher Baharatı Safran
Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safranın ana vatanı Güneybatı Asya'dır. İran, İtalya, Fransa ve İspanya'da da yetiştirilen safran özellikle kimya ve ilaç sanayinde kullanılır. Kendine özgü safran rengi ve keskin kokusundan dolayı kumaş boyası ve parfüm üretiminde de yer alır. Sıra dışı bir aromaya sahip olan bitki özellikle Arap mutfağında yaygındır. Anadolu'da genel olarak ilaç olarak kullanılan safran günümüzde Hint, İran, Avrupa, Fas ve Orta Asya yemeklerinde favori bir baharattır.
Safran Nedir?
Soğanlı bitkiler ailesinden gelen safran tohumu ekildikten sonra 20-30 santimetreye ulaşır ve sonbaharda çiçek açar. Üç tepeciğe sahip olan mor renkli bitkinin tepecikleri kurutularak dünyanın en değerli bitkisel tozu olan safranı oluşturur. Anadolu'da Hititlerden bu yana yetiştirilen safran özellikle Urla ve Safranbolu'da yetiştirilir. Ancak tarımının zor olması ve ekonomik nedenlerden dolayı günümüzde safran İran ve İspanya'dan alınır.
Güçlü bir kokuya sahip olan safran baharat olarak acımsı ve keskin bir tada sahiptir. Ilık su içerisine atıldığında altın rengi verir. Peki, faydaları ve pahalılığı ile öne çıkan safran ne demek? Suya verdiği sarı renginden dolayı Arapçada sarı anlamına gelen asfar kökünden türeyen safran yağışlı ve ılıman iklimi seven bir bitkidir.
Güçlü bir kokuya sahip olan safran baharat olarak acımsı ve keskin bir tada sahiptir. Ilık su içerisine atıldığında altın rengi verir. Peki, faydaları ve pahalılığı ile öne çıkan safran ne demek? Suya verdiği sarı renginden dolayı Arapçada sarı anlamına gelen asfar kökünden türeyen safran yağışlı ve ılıman iklimi seven bir bitkidir.