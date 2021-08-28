Dokuz bin TL'ye varan ödemenizi unutmuş olabilirsiniz! SGK tarafından geri ödemesiz olarak veriliyor! 5 yıl içinde müracaat etmezseniz...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşları birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Bu desteklerden çalışan, çalışmayan, yeni doğmuş, yaşlı, bakıma muhtaç olan kişiler faydalanabiliyor. Ancak SGK tarafından verilen bu ödemeler hak sahipleri tarafından unutulabiliyor. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destek ödemeleri geriye dönük olarak vatandaşlara verilebiliyor. Eğer bu ödemeleri almaya hak kazanıyorsanız 5 sene içinde SGK'ya müracaat edip kalan parayı geri alabilirsiniz. Peki, SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? Devletin verdiği yardımlar neler? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Dokuz bin TL'ye varan ödemenizi unutmuş olabilirsiniz! SGK tarafından geri ödemesiz olarak veriliyor! Çalışanlar ve SGK primi ödemiş olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan sağlanan çok sayda yardım ödemesini anında alabilirler. Ancak SGK tarafından verilen bu ödemeler hak sahipleri tarafından unutulabiliyor. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destek ödemeleri geriye dönük olarak vatandaşlara verilebiliyor. Eğer bu ödemeleri almaya hak kazanıyorsanız 5 sene içinde SGK'ya müracaat edip kalan parayı geri alabilirsiniz.
Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?
SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. Sosyal Emniyet Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden oluşturulan muhtaç şahsa destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak milyonlarca bireyin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine niçin oluyor. Peki devlet hangi yardımları yapıyor? İşte devletin bilinmeyen destekleri!