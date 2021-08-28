Dokuz bin TL’ye varan ödemenizi unutmuş olabilirsiniz! SGK tarafından geri ödemesiz olarak veriliyor! 5 yıl içinde müracaat etmezseniz...

Dokuz bin TL'ye varan ödemenizi unutmuş olabilirsiniz! SGK tarafından geri ödemesiz olarak veriliyor! Çalışanlar ve SGK primi ödemiş olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan sağlanan çok sayda yardım ödemesini anında alabilirler. Ancak SGK tarafından verilen bu ödemeler hak sahipleri tarafından unutulabiliyor. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destek ödemeleri geriye dönük olarak vatandaşlara verilebiliyor. Eğer bu ödemeleri almaya hak kazanıyorsanız 5 sene içinde SGK'ya müracaat edip kalan parayı geri alabilirsiniz.