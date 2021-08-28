2.000 dolar maaşla 200 personel alınacak! 30 ülkede görev yapabilirsiniz! Başvuru için son günler!
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 200 personel alınacak ve bu personeller 30 ülkede görev yapabilecek. ABD, Almanya ve diğer birçok ülkede en az 2.000 dolar maaşla iş sahibi olabilirsiniz. Yurtdışındaki vatandaşların ve Müslümanların kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla birçok Diyanet personeli her yıl yurtdışına gidiyor. Yeni alınacak personeller için son başvuru tarihi 31 Ağustos'ta bitecek. Diyanet 200 din görevlisi alımı için aranan şartlar merak edilen konulardan birisi oldu. İşte; 2.000 dolar maaşla personel alımı hakkında merak edilen bilgiler!
Yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenler için personel alımı sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine katılacak toplam 200 personel belirlenen 30 ülkede birden görev alabilecek. Diyanet personelleri yurt dışında kültürel bağları güçlendirmek, din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerini yürütmek görevlerinde bulunacak. Personellerin maaşları görev yerine göre değişecek ve maaşlar ortalama 2.000 dolar olacak. İşte, 2.000 dolar maaşla personel alımının detayları!
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışına 200 sözleşmeli din görevlisi gönderecek. Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecek. Sınav ve sonuçları ile ilgili tüm duyurular Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr "duyurular" bölümü ile https://disiliskiler.diyanet.gov.tr yapılacaktır. Bu adreslerden yapılacak tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak.
DİYANET 200 DİN GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLARI
a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
b) Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.)
c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS'nin elli (50) puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.) Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
g) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli bulunmamak,
h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,
j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
k) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,