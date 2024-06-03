SSK, Bağ-Kur'luya 10-14 Haziran arası 2'si 1 arada maaş yolda! Emekliye 13.000 TL çifte bayram müjdesi geldi! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlar...

1 Türkiye'de emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi netlik kazanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, 4A, 4B ve 4C kapsamında bulunan emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belirlenecek.

2 Emekliler bu yılın ikinci ikramiyesi için gün sayıyor. Haziran ayına girilmesiyle Kurban Bayramı ikramiyesi süreci de başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. 15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce verilmesi gerektiği için 2 hafta içerisinde ödemeler yapılacak.