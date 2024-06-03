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SSK, Bağ-Kur'luya 10-14 Haziran arası 2'si 1 arada maaş yolda! Emekliye 13.000 TL çifte bayram müjdesi geldi! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlar...

Türkiye'de Haziran ayı, emekliler için heyecan ve mutluluk dolu bir dönemin habercisi olmaya devam ediyor. Bayram coşkusunun yanı sıra, emeklilere verilen bayram ikramiyesi de bu dönemin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Peki, emekliler ne zaman ikramiye alacak? İşte merak edilenler ve detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 14:06 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:06
SSK, Bağ-Kur’luya 10-14 Haziran arası 2’si 1 arada maaş yolda! Emekliye 13.000 TL çifte bayram müjdesi geldi! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlar... 1

Türkiye'de emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi netlik kazanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, 4A, 4B ve 4C kapsamında bulunan emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belirlenecek.

SSK, Bağ-Kur’luya 10-14 Haziran arası 2’si 1 arada maaş yolda! Emekliye 13.000 TL çifte bayram müjdesi geldi! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlar... 2

Emekliler bu yılın ikinci ikramiyesi için gün sayıyor. Haziran ayına girilmesiyle Kurban Bayramı ikramiyesi süreci de başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. 15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce verilmesi gerektiği için 2 hafta içerisinde ödemeler yapılacak.

SSK, Bağ-Kur’luya 10-14 Haziran arası 2’si 1 arada maaş yolda! Emekliye 13.000 TL çifte bayram müjdesi geldi! 10.000, 11.350, 12.500 TL alanlar... 3

Büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında ikramiyeler yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Aynı tarihlerde emeklilere aylık ödemelerinin de yapılması gündemde.

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