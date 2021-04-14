Birçok kişi bu şartları bilmiyor! Dikkat! Maaşınız kesilebilir...
Ölüm aylığı, sigortalının hayatını kaybetmesinin ardından geride kalan mirasçılarına bağlanan aylıktır. Bu maaşın bağlanması için sigorta kurumuna en az 5 yıl prim yatırılmış olması gerekmektedir. Ölen eşinden dul maaşı alan eş eğer yeniden evlenirse ölüm aylığı kesilir. İkinci eşi de hayatını kaybederse sadece bir eşten aylık bağlanır. İşte detaylar...
14.04.2021 07:25
- Son Güncelleme: 14.04.2021 07:25
Sigortalı olarak çalışan bir kişinin ölümü sonrası geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı bağlanması için sigortalının belirli bir süre prim ödemiş olması gerekir.
Milliyet'in haberine göre ölen eşten dolayı maaş alan dul eş yeniden evleninceye kadar aylık almaya devam edebilir. Ancak bir eş iki eşinden birden ölüm aylığı alamaz.
1 - Ölüm aylığı şartları nelerdir?
Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en temel şart prim ödeme süresidir.
Buna göre vefat eden kişi adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 yıl prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. 5 yıldan az primi olan kişinin vefatı halinde ise geride kalanlara aylık bağlanmaz.
Diğer yandan vefat eden kişi 4/a'lı yani eski adıyla SSK'lı ise, bu durumda borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplam 900 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması halinde de geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilir.