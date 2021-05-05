SON DAKİKA: Kripto para (Bitcoin) kurallar belli oldu! Kurye ile kimlik tespiti yapılacak
Son dakika haberleri... Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto (Bitcoin) varlık hizmet sağlayıcılarının uyması gereken esasları belirledi. Buna göre şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.
MASAK'ın rehberine göre, kripto para müşterilerine yönelik "kimlik tespiti" getiriliyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.
"Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü", tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilecek. Bu kişiler şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri MASAK'a bildirmekle sorumlu olacak.
Kripto varlık hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin kanuni temsilcisi tarafından "Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu" düzenlenerek ıslak imzalı olarak MASAK'a iletilecek. Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal bildirilecek.