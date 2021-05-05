SON DAKİKA: Kripto para (Bitcoin) kurallar belli oldu! Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

MASAK'ın rehberine göre, kripto para müşterilerine yönelik "kimlik tespiti" getiriliyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.