TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | 2022 TOKİ İstanbul Tuzla 50 BİN KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 508 adet konut için 30 Kasım 2022 Çarşamba günü kura çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak TOKİ'nin Youtube hesabından yayınlanacak. Kuraya katılan vatandaşlar isim listesini sorgulayabilir hem de canlı kurayı izleyebilir. Peki İstanbul TOKİ 50 bin kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TOKİ İstanbul Tuza kura çekimi CANLI izleme ekranı ve 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ...