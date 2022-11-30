TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | 2022 TOKİ İstanbul Tuzla 50 BİN KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ tarafından başlatılan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ederken bir yandan da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi yapılacak. Buna göre İstanbul ilinin Tuzla ilçesinde Aydınlı mahallesi Konaşlı mevkinde 508 adet konut için Konut Belirleme Kurası çekilecek. İşte detaylar...
TOKİ tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 508 adet konut için 30 Kasım 2022 Çarşamba günü kura çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak TOKİ'nin Youtube hesabından yayınlanacak. Kuraya katılan vatandaşlar isim listesini sorgulayabilir hem de canlı kurayı izleyebilir. Peki İstanbul TOKİ 50 bin kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 TOKİ İstanbul Tuza kura çekimi CANLI izleme ekranı ve 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ...
50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da 30 Kasım 2022 tarihinde canlı yayında kuralar çekilecek. TOKİ'den yapılan açıklamada, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir." denildi.
Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak.
2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.