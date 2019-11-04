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Herkesi ilgilendiriyor! 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak?

Pasaport ve kimlik harcı, MTV ve trafik cezaları gibi tutarlar her yıl yeniden belirleniyor. Bu tutarların 2020 yılı için belirlenmesi için yeniden değerleme oranı belli oldu. Hükümetin yeniden değerleme oranını değiştirme ihtimali yasal olarak mevcut olsa da, yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmaması durumunda 2020 yılı için geçerli olacak oran yüzde 22,58 olacak. Tüm tutarlar da bu oran üzerinden yeniden hesaplanacak. Peki 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak? İşte o oranlar...

04.11.2019 12:52 - Son Güncelleme: 04.11.2019 12:52
Herkesi ilgilendiriyor! 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak?

2020 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Hükümetin yeni bir oran belirleme ihtimali yasal olarak mevcut olsa da değişiklik yapılmaması halinde 2020 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olacak. Haber Global'in haberine göre 2020 yılında pasaport harcı, yeni kimlik harçları, ödenecek MTV miktarları gibi birçok rakam yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranına göre şöyle belirlenecek:

Herkesi ilgilendiriyor! 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak?

PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELLERİ 2020

Pasaport Süresi: 6 ay
Pasaport Harcı: 184 TL
Pasaport Defter Bedeli: 163 TL

Herkesi ilgilendiriyor! 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak?

Pasaport Süresi: 1 yıl
Pasaport Harcı: 304 TL
Pasaport Defter Bedeli: 163 TL

Herkesi ilgilendiriyor! 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak?

Pasaport Süresi: 2 yıl
Pasaport Harcı: 496 TL
Pasaport Defter Bedeli: 163 TL

Herkesi ilgilendiriyor! 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak?

Pasaport Süresi: 3 yıl
Pasaport Harcı: 705 TL
Pasaport Defter Bedeli: 163 TL

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