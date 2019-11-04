Herkesi ilgilendiriyor! 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak?

Pasaport ve kimlik harcı, MTV ve trafik cezaları gibi tutarlar her yıl yeniden belirleniyor. Bu tutarların 2020 yılı için belirlenmesi için yeniden değerleme oranı belli oldu. Hükümetin yeniden değerleme oranını değiştirme ihtimali yasal olarak mevcut olsa da, yeniden değerleme oranında değişiklik yapılmaması durumunda 2020 yılı için geçerli olacak oran yüzde 22,58 olacak. Tüm tutarlar da bu oran üzerinden yeniden hesaplanacak. Peki 2020'de MTV, trafik cezaları, pasaport ve yeni kimlik harcı ne kadar olacak? İşte o oranlar...

04.11.2019 12:52 - Son Güncelleme: 04.11.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





