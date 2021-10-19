Aylık emekli maaşına göre emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir? 1.500 TL alan emekli 40.000 ve 50.000 TL alabilir mi?

Emekli olan vatandaşlarımız bankalardan gereksinim yada konut kredisi amacıyla belli bir miktara kadar kredi çekebilmektedir. Emeklilik kredisi amacıyla konut, taşıt ve gereksinime göre değişiklikler söz konusu. Emekli kredisi amacıyla meşru olarak bankalara yayılan yaşam sigortası şartı olmasa da yaş durumundan dolayı bu bir koşul olarak müşterilere sunulabiliyor. Bankaların kendilerini emniyet altına almaları amacıyla dilenen yaşam sigortası, başka kredi seçeneklerinde mecburi olmaksızın talep edilebiliyor. İsteyen müşteri kredisini sigortalatma ya da sigortalatmama hakkına sahip. Peki aylık emekli maaşına göre emekliler en çok ne kadar kredi çekebilir?