Doğalgaz desteği için başvuru şartları neler? 1.150 TL’ye kadar destek! PTT üzerinden hemen alınabilecek! Başvurular…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara doğalgaz desteği yapılacağını açıklamasının ardından ayrıntılar merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar yararlanma şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor 1.150 TL'ye kadar destekten yararlanmak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan doğalgaz desteği başvurularına dair açıklamalar geldi. İşte detaylar!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdelerden biri doğalgaz desteği oldu ve yoğun ilgi görüyor. Dar gelirli olan vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes alması için 1.150 TL'ye kadar destek verilecek. Başvurusu onaylananlar PTT üzerinden hemen çekebilecek. Peki Doğalgaz desteği için başvuru şartları neler? Tüm illerden vatandaşlar doğalgaz desteği başvurularının ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar!
Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:
"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil.