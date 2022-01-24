Doğalgaz desteği için başvuru şartları neler? 1.150 TL’ye kadar destek! PTT üzerinden hemen alınabilecek! Başvurular…

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdelerden biri doğalgaz desteği oldu ve yoğun ilgi görüyor. Dar gelirli olan vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes alması için 1.150 TL'ye kadar destek verilecek. Başvurusu onaylananlar PTT üzerinden hemen çekebilecek. Peki Doğalgaz desteği için başvuru şartları neler? Tüm illerden vatandaşlar doğalgaz desteği başvurularının ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar!