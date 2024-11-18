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Doğal gaz desteği hesaplarda! Doğal gaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Şartları neler?

BİNLERCE KİŞİYE DOĞAL GAZ DESTEĞİ | Kış ayının gelmesiyle birlikte hava soğukluğu hissedilmeye başlandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine doğal gaz desteği ödemeleri de başladı. Peki doğal gaz desteğine nasıl başvurulur? Şartlar neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 11:06
Doğal gaz desteği hesaplarda! Doğal gaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Doğal gaz desteği hesaplarda! Doğal gaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Şartları neler?

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.

Doğal gaz desteği hesaplarda! Doğal gaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Şartları neler?

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini anlatan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYD) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.

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