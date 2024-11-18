Doğal gaz desteği hesaplarda! Doğal gaz desteğine başvuru nasıl yapılır? Şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.