116 bin, 316 bin liraya satılık arabalar! Milli Emlak ilana çıktı

Kamu kurumları tarafından yapılan ikinci el araç satışları arasına Milli Emlak Müdürlüğü'nün de duyurusu eklendi. Binek otomobil arayanlar için piyasada nadir görülen fiyatlarla araç satışı yapacak olan kurum, bu satışlar için bir ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını yapabilecek. Başvurular, ister tek bir araç için ister birden fazla araç için yapılabilir, ancak her araç için ayrı ayrı başvuru ve teminat ödemesi gerekecek. İşte satış ve ihaleye dair detaylar.