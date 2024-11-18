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116 bin, 316 bin liraya satılık arabalar! Milli Emlak ilana çıktı

Milli Emlak Müdürlüğü, dikkat çeken bir duyuru ile 116 bin ve 316 bin lira gibi muhammen bedellerle ikinci el araç satışı yapacağını ilan etti. Satışa sunulan araçların marka, model ve üretim yılı bilgilerine takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu araçlar, ihale yoluyla satışa çıkarılacak ve ilan edilen detaylarla birlikte dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:00 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:00
116 bin, 316 bin liraya satılık arabalar! Milli Emlak ilana çıktı

Kamu kurumları tarafından yapılan ikinci el araç satışları arasına Milli Emlak Müdürlüğü'nün de duyurusu eklendi. Binek otomobil arayanlar için piyasada nadir görülen fiyatlarla araç satışı yapacak olan kurum, bu satışlar için bir ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını yapabilecek. Başvurular, ister tek bir araç için ister birden fazla araç için yapılabilir, ancak her araç için ayrı ayrı başvuru ve teminat ödemesi gerekecek. İşte satış ve ihaleye dair detaylar.

116 bin, 316 bin liraya satılık arabalar! Milli Emlak ilana çıktı

Milli Emlak'tan Satılık Araçlar ve İhale Detayları

Satışa çıkarılan araçlar için yapılan duyuruda, satış işlemlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi.

116 bin, 316 bin liraya satılık arabalar! Milli Emlak ilana çıktı

Araç satışları, ay sonunda 19 Kasım tarihinde düzenlenecek ihale ile yapılacak. İhaleye kadar araçlar kurumdan görülebilir, Milli Emlak Şefliği'nden satış dosyası incelenebilir ve ihale başvuru işlemleri tamamlanabilir.

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