CANLI döviz kurları son durum: 21 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?
21 Nisan Çarşamba günü kapanışta dolar, euro, sterlin alış satış fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,1200 liradan güne başladı. Aynı zamanda 9,7900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1050 lira, euronun satış fiyatı ise 9,7740 lira olmuştu. Peki, 21 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte canlı döviz kurları
21.04.2021 18:19
- Son Güncelleme: 21.04.2021 18:19
Yeni haftaya hareketli başlayan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Serbest piyasada dolar 8,1220 liradan, avro 9,7920 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1050 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7740 lira olmuştu. Peki, 21 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte döviz kurlarında son gelişmeler
ALTININ KİLOGRAMI 468 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 468 bin 500 liradan tamamladı.