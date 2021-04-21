CANLI döviz kurları son durum: 21 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

ALTININ KİLOGRAMI 468 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 468 bin 500 liradan tamamladı.